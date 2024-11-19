Босния и Герцеговина — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 1.95.

«Босния и Герцеговина и Нидерланды встретятся в заключительном туре Лиги наций. Перед финальным матчем в турнире у соперников стоят разные задачи. Учитывая уровень команд, а также их положение в таблице, предвижу тут уверенную победу голландцев.

До прошлого тура Лиги наций в их группе были некоторые вопросы по финишным позициям соперников. Так, Нидерланды стояли вторыми и уже имели солидный разрыв с лидирующей Германией. Но что более важно, команда имела одинаковое количество очков с Венгрией с третьего места. Они как раз и проводили очный матч в 5-м туре. И в этом матче «летучие голландцы» закрыли все вопросы. Они разгромили венгров 4:0. Доминирующая и уверенная победа команды Кумана.

А вот Босния ещё сохраняла перед прошлым туром теоретические шансы на финиш в группе выше Венгрии. Хотя для этого ей надо было обыгрывать Германию и ждать поражения соперника с третьей строчки. Произошло только одно событие, описанное выше. Другое и так было маловероятно. Само собой, немцы вряд ли бы позволили себе даже вничью с боснийцами сыграть. В итоге Бундестим и вовсе разгромила противника со счётом 7:0. Никаких шансов для Боснии и Герцеговины там не было.

Теперь боснийцы точно вылетают в Лигу Б. А вот Нидерланды перед последним туром пока не гарантировали себе финиш на второй строчке. С другой стороны, им нужно очень крупно проиграть сейчас, а Венгрии разгромить Германию, чтобы они обменялись позициями. Не думаю, что это произойдёт.

Уверен тут в успехе голландцев. Они неплохо смотрелись пару дней назад, сыграли результативно. Поставлю на их победу с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.95», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».