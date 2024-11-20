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Бразилия — Уругвай: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Бразилия — Уругвай: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бразилия — Уругвай.

Ставка: Бразилия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.86.

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Сборная Бразилии в 11-м туре квалификации ЧМ-2026 гостила у Венесуэлы и осталась без победы, добившись лишь ничьей. Винисиус не реализовал пенальти на 62-й минуте уже при счёте 1:1. Кроме того, нападающий, судя по информации в СМИ, был достаточно груб с арбитрами встречи.

А ведь бразильцы были близки к тому, чтобы продлить серию до трёх побед. Ранее, в октябре, они обыграли команды Чили (2:1) и Перу (4:0). В итоге перед 12-м туром отборочного раунда находятся на чистом четвёртом месте, набрав 17 очков. Отрыв от ближайших преследователей составляет одно очко, а до топ-3 не хватает двух.

Как становится видно, сборная Бразилии вместе со своим лидером выглядят неуверенно. И всё же в предстоящем матче логично считаются фаворитами. Дело в том, что сборная Уругвая сбавила обороты. Начиная с сентября, провела пять матчей в отборе. Поражение всего одно, но и победа тоже одна. Скромно.

Хотя гораздо важнее, что лишь в прошлом туре, обыграв сборную Колумбии со счётом 3:2, уругвайцы прервали свою четырёхматчевую серию без голов. Вероятно, не хватает завершившего карьеру Луиса Суареса. Вместе с тем у коллектива есть довольно приличная оборона — на данном отрезке с начала осени было пропущено только три мяча.

Исходя из всего этого, логично ждать в предстоящем матче низовой футбол. Дополнительное напряжение, конечно, создаёт и турнирная ситуация. Бразилия отстаёт от Уругвая всего на два очка. Вряд ли кто-то из сторон захочет проиграть. Вот только шансов избежать поражения у бразильцев чуть больше. Они и дома играют, и реванш за прошлую очную встречу захотят взять.

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