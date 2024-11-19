«Авангард» – «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

«Динамо» в ноябре выбирается из кризиса. Даже если теряет очки – то из-за банального невезения, как в недавнем домашнем овертайме с «Торпедо». Да и воскресной игре в Мытищах белорусы превзошли «Куньлунь» по моментам, по броскам, дважды имели большинство «5 на 3» — но уступили всухую. Когда-то эта полоса должна закончиться. Думаю, в Омске мотивированная и разозленная необязательными осечками команда Квартальнова уверенно победит хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» не впечатляет совсем. «Ястребы» по-прежнему вне зоны плей-офф, не могут обыграть в основное время даже «Нефтехимик». Не стоит переоценивать и недавние успехи во встречах с «Магниткой» или СКА. Команда Звягина брала в них очки не потому, что сама действовала хорошо, а потому, что соперник был плох. Против цепкого скоростного «Динамо» сибирякам не помогут даже домашние трибуны. Закрываться в своей зоне не будут ни одни, ни другие, поэтому хоккей ждем веселый – больше 5 шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».