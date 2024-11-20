Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Сибирь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

«Динамо» — «Сибирь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
Комментарии

20 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Алексея Кудашова: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Шансы новосибирцев эксперты оценили в 4.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Материалы по теме
Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!
Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android