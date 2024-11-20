«Динамо» — «Сибирь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

20 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Алексея Кудашова: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Шансы новосибирцев эксперты оценили в 4.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.