«Лада» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.91.

«10 дней назад эти команды встречались в Москве, выдали абсолютно равный матч, но за счёт реализации и вратарских подвигов армейцы взяли верх со счётом 4:1. Показательно, что именно с той трудной победы начался турнирный подъём ЦСКА. Москвичи после игры с «Ладой» не пропускали и по делу одолели дома «Локомотив», а в гостях — «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Впрочем, победы гостей в одну калитку ждать не стоит. Команда Воробьёва должна выиграть, но с минимальной разницей. Всё-таки после двух тяжёлых матчей с топ-соперниками сыграть на полную мощь у неё вряд ли получится. Да и «Лада» смотрится командой, способной навязать борьбу любому звёздному оппоненту. На фоне трудностей с зарплатами, отставки тренера и тревожных слухов о будущем клуба игроки работают очень достойно, не позволяют себе опускать руки. Равные матчи с ЦСКА и «Магниткой», гостевая победа над «Динамо», упорная борьба в Уфе — очень достойные результаты предыдущих 10 дней. Так что не ждите града шайб, пять голов на двоих — максимум, что выдадут в этой встрече», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».