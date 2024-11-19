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«Лада» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти

«Лада» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.91.

«10 дней назад эти команды встречались в Москве, выдали абсолютно равный матч, но за счёт реализации и вратарских подвигов армейцы взяли верх со счётом 4:1. Показательно, что именно с той трудной победы начался турнирный подъём ЦСКА. Москвичи после игры с «Ладой» не пропускали и по делу одолели дома «Локомотив», а в гостях — «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впрочем, победы гостей в одну калитку ждать не стоит. Команда Воробьёва должна выиграть, но с минимальной разницей. Всё-таки после двух тяжёлых матчей с топ-соперниками сыграть на полную мощь у неё вряд ли получится. Да и «Лада» смотрится командой, способной навязать борьбу любому звёздному оппоненту. На фоне трудностей с зарплатами, отставки тренера и тревожных слухов о будущем клуба игроки работают очень достойно, не позволяют себе опускать руки. Равные матчи с ЦСКА и «Магниткой», гостевая победа над «Динамо», упорная борьба в Уфе — очень достойные результаты предыдущих 10 дней. Так что не ждите града шайб, пять голов на двоих — максимум, что выдадут в этой встрече», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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