«Динамо» — «Сибирь»: прогноз на матч 20 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру КХЛ «Динамо» М — «Сибирь».

Ставка: «Динамо» победит за 1.80.

Совсем недавно команды встречались в Новосибирске. Бело-голубые выиграли со счётом 2:1. Московское «Динамо» вообще обрело стабильность. Накануне бело-голубые на выезде победили возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Трактор» (4:3 Б). Главным героем неожиданно стал Хантер Миска, пополнивший состав московского клуба в межсезонье. Он совершил целых 48 сейвов.

У Вадима Епанчинцева гораздо больше нерешённых задач, чем у тренера московского «Динамо». На пресс-конференции наставник «Сибири» заявил, что во время небольшой паузы команда возьмёт совковые лопаты и будет разгребать то, на что наиграла в домашней серии.

В последних четырёх матчах нападающие «Сибири» не забросили ни одной шайбы. В игре с «Динамо» подопечные Епанчинцева нанесли всего один бросок с пятака. У команды есть характер, но также наблюдается нехватка дисциплинированности. И в целом система Епанчинцева работает плохо.

Не факт, что в небольшую паузу специалист успеет разгрести всё то, что наворотил. «Сибирь» выиграла всего лишь один из 10 последних матчей. Семь из поражений потерпела в основное время. Немудрено, что москвичи легко залезли им под кожу и сумели вывести на эмоции.

Если на выезде «Динамо» победило «Сибирь» по итогам 60 минут, то дома тем более должно выиграть в основное время. У бело-голубых очень хорошо работает большинство. Как бы хорошо Епанчинцев ни настраивал подопечных на матч, это не исключает необязательных удалений и очередной порции пропущенных шайб в неравных составах.

Заключить пари на то, что московское «Динамо» победит клуб из Новосибирска в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Бело-голубые проиграли только 3 из 13 последних матчей. Восемь из побед они одержали по итогам 60 минут.