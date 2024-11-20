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«Торонто» — «Вегас»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ

«Торонто» — «Вегас»: эксперты назвали фаворита матча НХЛ
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21 ноября на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Вегас». Начало игры — в 3:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2360 рублей.

Успех «Голден Найтс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Торонто» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

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