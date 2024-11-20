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«Северсталь» — «Адмирал»: прогноз на матч

«Северсталь» — «Адмирал»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Северсталь» — «Адмирал».

Ставка: ничья в основное время за 4.30.

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«Рыси» воспользовались подарками календаря и одержали семь побед кряду в матчах со слабыми соперниками. Затем произошёл спад. Последние четыре встречи «Северсталь» проиграла – минскому «Динамо» (1:3), «Витязю» (0:2 и 1:7) и «Спартаку» (1:4). Всего четыре заброшенные шайбы. Это точно не в стиле команды Андрея Козырева.

«Адмирал» тоже подходит к предстоящему матчу с серией из поражений. Клуб из Владивостока уступил в трёх последних играх – «Автомобилисту» (3:4 Б и 0:1) и «Спартаку» (1:6). «Морякам» вообще с трудом даются встречи на выездах. Они выиграли только 4 из 15 матчей в гостях.

Обе команды не в лучшей форме. Для них будет не столь важен счёт на табло, сколько результат. Нужно прервать неудачную серию и перезагрузиться. Последние пять из семи очных встреч между ними заканчивались вничью в основное время. Учитывая напряжение и давление на «Северсталь» и «Адмирал», мы предлагаем поставить на ничью за 4.30.

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