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«Спартак» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

«Спартак» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Спартак» — «Амур».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1.5) за 1.75.

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Красно-белые в последних восьми встречах проиграли только «Локомотиву» (0:2), который сносит всех на своём пути. В этом нет ничего обидного. В остальном Алексей Жамнов добился большого прогресса с командой. В минувших двух встречах «Спартак» крупно обыграл «Адмирал» (4:1) и разгромил «Северсталь» (6:1).

«Амур» — это абсолютно другая история. Команда чахнет на глазах. Хабаровчане проиграли 13 последних матчей – ужас. Причём только раз на этом отрезке «тигры» зацепились за ничью. Это привело к тому, что клуб находится на последнем месте в таблице Восточной конференции. Он набрал меньше всех очков в КХЛ – 13. Помочь может только смена тренера.

В таком виде «Амур» вообще не соперник для красно-белых, показывающих смелый и красивый хоккей. Прогнозируем победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.75.

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