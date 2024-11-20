«Спартак» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Спартак» — «Амур».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1.5) за 1.75.

Красно-белые в последних восьми встречах проиграли только «Локомотиву» (0:2), который сносит всех на своём пути. В этом нет ничего обидного. В остальном Алексей Жамнов добился большого прогресса с командой. В минувших двух встречах «Спартак» крупно обыграл «Адмирал» (4:1) и разгромил «Северсталь» (6:1).

«Амур» — это абсолютно другая история. Команда чахнет на глазах. Хабаровчане проиграли 13 последних матчей – ужас. Причём только раз на этом отрезке «тигры» зацепились за ничью. Это привело к тому, что клуб находится на последнем месте в таблице Восточной конференции. Он набрал меньше всех очков в КХЛ – 13. Помочь может только смена тренера.

В таком виде «Амур» вообще не соперник для красно-белых, показывающих смелый и красивый хоккей. Прогнозируем победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.75.