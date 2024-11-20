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«Филадельфия» — «Каролина»: букмекеры назвали фаворита матча НХЛ

«Филадельфия» — «Каролина»: букмекеры назвали фаворита матча НХЛ
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21 ноября на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Каролина». Начало игры — в 3:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1930 рублей.

Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

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