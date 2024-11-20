«Динамо» М — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Сибирь».

Ставка: ТБ 5 за 1.84.

«Команда Алексея Кудашова только что закончила выезд на Восток, где сумела одержать три победы в трёх матчах. Маршрут был не самый простой: Омск — Новосибирск — Челябинск. Согласитесь, один только «Трактор» чего стоит.

А вот «Сибирь» после очного матча с «Динамо» у себя дома как раз отдыхала, то бишь четыре дня была без игр, матч — на пятый день. Понятно, что слово «отдых» здесь относится лишь к игре. Очевидно, что команда готовилась и наверняка старалась подтянуть какие-то моменты. Но какие бы ни были тренировки, исключать вариант потери игрового тонуса на старте встречи нельзя. Мы это видели и с другими командами. Так что воздержитесь от ставок на победу «Сибири» в первом периоде.

У команды Вадима Епанчинцева уже девять поражений в десяти последних матчах. Это очень много. Победы нужны прямо сейчас. На результаты ещё сильно влияет большинство, до этого «Сибирь» находилась на первом месте по этому компоненту, а вот с травмой Тейлора Бека разладилось. А за ним и побед не стало. Но в этом матче Бек вроде бы должен выйти. Так что можете здесь посмотреть ставку на гол «Сибири» в большинстве.

А я основным прогнозом выберу общий тотал голов. Я понимаю, что «Динамо» посильнее, но почему-то думаю, что новосибирцев может прорвать. Всё-таки мастерства там достаточно. Да и вратари могут сыграть очень прилично. В общем, не думаю, что бело-голубым будет легко, а коэффициент даже на победу весьма скромный. Значит, нужно брать рисковый вариант. А я не хочу, поэтому предлагаю ТБ в матче больше 5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».