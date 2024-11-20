«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Ак Барса» и его индивидуальный тотал больше 3.5 за 3.10.

«Татарстанское дерби номер два в сезоне. Удивительное противостояние внутри региона, в котором любят хоккей. На этот раз встреча пройдёт в столице Республики Татарстана, удивительном по красоте городу — Казани.

Текущая форма команд следующая: у «Ак Барса» заканчивается домашняя серия, в которой победили «Куньлунь», одолели СКА и проиграли ЦСКА. В прошлом матче не смогли даже отличиться. Видимо, было потрачено слишком много эмоций и сил в игре со СКА, а на армейцев Москвы запаса не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Если казанцы заканчивают домашнюю серию, то вот нижнекамцы завершают свой непростой выезд. Поездка, кстати, урожайная: в Омске проиграли за пределами основного времени, а в Екатеринбурге победили в основное время. Это супер с учётом сложностей с составом и короткой скамейки игроков. Вся борьба за плей-офф ещё впереди, но любые очки на вес золота уже сейчас.

Букмекеры думают, что будет мало голов из-за умения команд играть строго в обороне. Но я как раз думаю, что завтра легко тотал пробьют. Нижнекамцы реально устали и вряд ли завтра смогут долго выдерживать атаки. Казанцы будут зажимать и исправляться за сухое поражение в прошлом матче.

Да, ещё аргумент. В победном матче «Нефтехимика» Филипп Долганов совершил 47 сейвов. Вы понимаете, что всегда так играть не получится. После хорошей игры гораздо вероятнее следует если не плохая, то хотя бы средняя.

Я же человек рисковый и поэтому выбираю так – победа «Ак Барса» и индивидуальный тотал голов больше 3.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».