«Торонто» — «Вегас»: прогноз на матч 21 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу НХЛ «Торонто» — «Вегас».

Ставка: итоговая победа «Торонто» за 1.82.

Несмотря на травму капитана Остона Мэттьюса, «Торонто» набрал отличный ход. В последних шести матчах он потерпел только одно поражение. Подопечным Крэйга Берюбе даже удалось обыграть «Вашингтон» (4:3 ОТ) и идущий по пути исправления за неудачное начало сезона «Эдмонтон» (4:3 ОТ).

У «Вегаса» всё немного иначе. Несмотря на прекрасно укомплектованный состав, ему присуща нестабильность. Шикарное начало сезона выдал Иван Барбашёв, и до чего же здорово прибавил Павел Дорофеев после перевода во второе звено. На двоих россияне забили в этом сезоне уже 17 голов.

Однако последнюю встречу с «Вашингтоном» (2:5) нападающие закончили без набранных очков и с отрицательными показателями полезности. Проведший до этого несколько классных матчей Илья Самсонов совершил только 20 сейвов и пропустил четыре шайбы. Он не смог помешать капитану «столичных» Александру Овечкину оформить хет-трик.

У Барбашёва спад длится уже достаточно долго. В последних девяти играх он набрал только пять очков. С нетерпением ждём, когда форвард вновь почувствует уверенность в своих силах и начнёт забивать. Он является очень важной частью системы Брюса Кэссиди.

Канадский специалист хорошо отладил игровые механизмы «Вегаса», но значительная их часть перестаёт работать на выезде. Лучше «Голден Найтс» дома выступает только лидирующий «Виннипег», однако в гостях «Вегас» выиграл лишь три из восьми матчей. Забросил за этот период времени 25 шайб, а пропустил — 28.

Заключить пари на то, что «Торонто» одержит итоговую победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. «Мэйпл Лифс» проиграли дома всего лишь 3 из 11 матчей. При этом семь побед они одержали по итогам 60 минут.