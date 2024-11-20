«Филадельфия» — «Каролина»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Каролина».

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.81.

В последней встрече «Филадельфия» уступила «Колорадо» (2:3). Подопечные Джона Тортореллы заслуживают похвалы за то, что сумели вернуть игре интригу. На последнем отрезке сезона они достигли заметного прогресса.

В матчах с сильными соперниками у «Филадельфии» возникает много проблем. Она научилась побеждать середняков и аутсайдеров, но для дальнейшего улучшения результатов Торторелле нужно много работать. И не помешало бы усиление состава.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Тренер «Флайерз» ограничен в ресурсах. Будь у него в подспорье больше пребывающих в хорошем тонусе высококлассных хоккеистов, дела шли бы намного лучше. В играх с лидерами «Филадельфии» постоянно не хватает крепости в обороне и мощности в нападении.

У «Каролины» комплектация состава значительно лучше, чем у «Флайерз». Рисунок игры и результаты – тоже. «Харрикейнз» расположились на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от «Вашингтона» составляет одно очко, но при этом «Кэпиталз» провели на матч больше.

Впрочем, Род Бриндамор ставит перед подопечными более глобальные цели, чем первое место в дивизионе. «Каролина» способна замахнуться на победу в регулярном чемпионате. Она проиграла только 4 из 17 матчей. Три из поражений «Харрикейнз» потерпели на выезде.

Гостевой фактор, пожалуй, единственное уязвимое место «Каролины». Она выиграла только четыре из девяти выездных матчей в основное время. Причём потеряли очки подопечные Бриндамора не только во встречах с лидерами, но и в играх с располагающимися в нижней части сводной таблицы НХЛ командами.

«Флайерз» сложно играть с сильными соперниками, но они регулярно проявляют характер и на последнем отрезке сезона часто цепляются за очки. У «Филадельфии» есть хорошие шансы попробовать взять реванш за недавнее поражение. В гостях «Харрикейнз» чувствуют себя гораздо менее уверенно.