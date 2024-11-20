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«Барыс» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Барыс» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
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Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.62.

«Барыс» начал забивать, периодически набирать очки и выбрался с последнего места на Востоке. Последняя игра в Сочи стала самой результативной для команды из Казахстана. «Барыс» крайне редко забивает больше двух шайб за матч. Три гола случились в играх с «Автомобилистом» и «Сибирью». А на юге сразу шесть — «Барыс» провёл классный матч, в котором парни Галыма Мамбеталиева лидировали большую часть встречи (в какие-то моменты с разницей в две шайбы), но на 32-й минуте хозяева сравняли счёт. Но следующую часть матча лучше провели гости — забросили три шайбы и не оставили шансов «Сочи» на спасение (3:6). Шансов на попадание в плей-офф у команды всё ещё маловато. О многом скажет домашняя игра с «Амуром» — следующим соперником после «Металлурга».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команды Андрея Разина пять побед в последних шести матчах, из которых четыре были добыты за пределами основного времени. За 60 минут справились лишь в гостях с «Сибирью». Во Владивостоке, Хабаровске и Уфе всё решилось в овертайме, в Тольятти — в серии буллитов. Проиграл «Металлург» дома «Трактору», причём вчистую. Гости реализовали два большинства и ещё пару моментов, а хозяева ничем не смогли ответить (0:4). В прошлом сезоне «Металлург» и «Барыс» сыграли четыре очных матча, из которых три остались за Магнитогорском, но ни одна из побед не была лёгкой. А вот одну встречу в Астане будущие чемпионы провалили — уступили 2:5. В нынешнем сезоне команды встретятся впервые.

«Металлург» начал стабильно набирать очки в последних матчах, хотя и случаются провальные игры. Но и «Барыс» от своей лучшей игры далёк. Вряд ли шесть заброшенных шайб «Сочи» должны сильно обнадёживать болельщиков команды из Казахстана. Ставка: победа «Металлурга» в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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