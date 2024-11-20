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«Спартак» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве
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Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Амур».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 2.00.

«У «Спартака» образовалась благоприятная среда для набора очков — красно-белые на шесть матчей засели в «Мегаспорте», провели три матча, правда, и проиграть уже успели. Началась домашняя серия встречей с лидером регулярки. Забить «Локомотиву» не получилось, пропустили две шайбы (0:2). Отыгрываться пришлось на «Северстали» и «Адмирале». Проблемному Череповцу отгрузили четыре шайбы, сами пропустили лишь одну (4:1). Владивосток тоже провёл неидеальный матч. Команда Леонида Тамбиева много ошибалась и позволила хозяевам отличиться шесть раз (6:1). Аутсайдерам «Спартак» в последних матчах забивает стабильно — пять шайб побывало в воротах «Куньлуня», семь за два матча у «Сочи», тому же «Амуру» в Хабаровске забили пять. Всё просто — «Спартак» очевидный фаворит.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё и потому, что «Амур» проиграл 13 матчей подряд. И предпосылок к тому, что в Москве хабаровчан ждёт успех, откровенно говоря, мало. Единственный шанс «Амура» — недооценка со стороны соперника. После того как Хабаровск не забивал пять матчей кряду, всё-таки голы появились, но всего одно очко за 13 игр в матче с «Металлургом» — явный провал. В последних трёх встречах атака «Амура» выглядела прилично, но количество пропущенных шайб всё ещё перевешивает количество заброшенных. «Автомобилисту» и «Трактору» в Хабаровске хозяева забили две (2:3) и три (3:4) шайбы соответственно. В Санкт-Петербурге снова организовали три гола, но пропустили шесть. Голы появились, но с точки зрения результата у Хабаровска всё плохо.

Если «Спартак» не будет валять дурака, то болельщики увидят много голов в исполнении красно-белых. «Амур», конечно, поборется, но даже одно очко в таком матче будет невероятным успехом. Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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