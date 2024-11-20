«Даллас» — «Сан-Хосе»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Сан-Хосе».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.27.

«Даллас» очень сильно подвёл себя, позволив «Дакс» взлететь выше крыши. Гости вели 3:0 после второго периода. До этой встречи «Старз» лишь раз уступали дома в этом сезоне. Хозяева поправят сбои в обороне и вряд ли допустят такое количество шайб от ещё одного андердога. Команда на 12-м месте по продуктивности — 3,29 за матч, но вторая по надёжности — 2,35. Реализация лишнего страдает, меньше 20%. Дюшейн, Марчмент и Сегин в среднем набирают по очку за вечер. Первое звено (25 очков) во главе с Робинсоном пока недотягивает до своих прошлогодних кондиций.

После трёх проигрышей «Шаркс» одолели «Детройт» в овертайме 5:4 на своей территории. Эклунд на коне — 15 очков в 19 играх, Тоффоли берет опытом — 15 очков в 20, Селебрини привыкает к НХЛ — пять очков в восьми, Гранлунд — 20 в 20, Зеттерлунд — 14 в 20. Костин — по нулям в девяти встречах. У команды есть кому забивать в первых двух звеньях, но не хватает стабильности и поддержки от двух других. И вратарей.

Соперники пересекались месяц назад в Техасе и выясняли отношения за пределами основного времени: 3:2 по буллитам, 38:27 по броскам, 30:27 — по вбрасываниям. Несмотря на поражение, «акулы» навязали борьбу. «Сан Хосе» проиграл 10 из последних 11 матчей в Далласе. «Старз» должны расплатиться за долги при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».