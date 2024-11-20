«Динамо» М — «Сибирь»: кто фаворит матча КХЛ, какие ставки и коэффициенты

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы новосибирцев эксперты оценили в 4.00.

Букмекеры считают, что встреча «Динамо» Москва — «Сибирь» будет результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Московское «Динамо» обрело стабильность. Из-за травм у него временами возникают трудности, но Алексей Кудашов делает всё, чтобы это не накладывало отпечатка на результаты. Команда расположилась в верхней части сводной таблицы КХЛ. В 27 матчах она набрала 35 очков.

В последней встрече бело-голубые на выезде победили возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Трактор» (4:3 Б). Главным героем матча неожиданно стал Хантер Миска, пополнивший состав московского клуба в межсезонье. Он совершил целых 48 сейвов.

У Вадима Епанчинцева гораздо больше нерешённых задач, чем у тренера московского «Динамо». На пресс-конференции наставник «Сибири» заявил, что во время небольшой паузы команда возьмёт совковые лопаты и будет разгребать то, на что наиграла в домашней серии. «Сибирь» выиграла всего лишь 1 из 10 последних матчей. Семь из поражений потерпела в основное время.