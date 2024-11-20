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«Торонто» — «Вегас»: когда матч НХЛ, кто фаворит, прогнозы

«Торонто» — «Вегас»: когда матч НХЛ, кто фаворит, прогнозы
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21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Вегас». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Голден Найтс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры считают, что матч «Торонто» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на травму капитана Остона Мэттьюса, «Торонто» набрал отличный ход. В последних шести матчах он потерпел только одно поражение. Подопечным Крэйга Берюбе даже удалось обыграть «Вашингтон» (4:3 ОТ) и идущий по пути исправления за неудачное начало сезона «Эдмонтон» (4:3 ОТ).

У «Вегаса» всё немного иначе. Несмотря на прекрасно укомплектованный состав, ему присуща нестабильность. Шикарное начало сезона выдал Иван Барбашёв, и до чего же здорово прибавил Павел Дорофеев после перевода во второе звено. На двоих россияне забили в этом сезоне уже 17 голов.

Канадский специалист хорошо отладил игровые механизмы «Вегаса», но значительная их часть перестаёт работать на выезде. Лучше «Голден Найтс» дома выступает только лидирующий «Виннипег», однако в гостях «Вегас» выиграл лишь три из восьми матчей.

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