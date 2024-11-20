«Филадельфия» — «Каролина»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Каролина». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

В последней встрече «Филадельфия» уступила «Колорадо» (2:3). К 49-й минуте она проигрывала 0:3. Подопечные Джона Тортореллы заслуживают похвалы за то, что сумели вернуть матчу интригу. На последнем отрезке сезона они достигли заметного прогресса.

Здорово прибавили Трэвис Конечны, Иван Федотов и ещё несколько ведущих хоккеистов «Флайерз». Отличный отрезок после санкций за несоблюдение тренерских установок провёл Матвей Мичков. В трёх матчах он набрал пять очков, а также забил победный буллит.

У «Каролины» комплектация состава значительно лучше, чем у «Флайерз». Рисунок игры и результаты – тоже. «Харрикейнз» расположились на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от «Вашингтона» составляет одно очко, но при этом «Кэпиталз» провели на матч больше.

Впрочем, Род Бриндамор ставит перед подопечными более глобальные цели, чем первое место в дивизионе. «Каролина» способна замахнуться на победу в регулярном чемпионате. Она проиграла только 4 из 17 встреч. Три из поражений «Харрикейнз» потерпели на выезде.