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Эксперты назвали шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне, несмотря на травму

Эксперты назвали шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне, несмотря на травму
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Александр Овечкин в матче с «Ютой» забросил две шайбы и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 868 шайб, в то время как у легендарного канадца 894 гола в регулярных чемпионатах. Вот только в матче с «Ютой» Овечкин получил травму голени и пропустит несколько матчей.

Эксперты оценили шансы россиянина побить рекорд уже в этом сезоне. По их оценкам, травма может помешать набравшему ход Овечкину. Сделать ставку на то, что форвард «Вашингтона» станет рекордсменом уже в этом сезоне НХЛ, можно с коэффициентом 3.00. На то, что достижение Гретцки устоит как минимум до следующего регулярного чемпионата, можно поставить за 1.34.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ у Овечкина 15 шайб и 10 голевых передач.

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