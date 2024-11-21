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Букмекеры оценили шансы ЦСКА продлить победную серию в КХЛ

Букмекеры оценили шансы ЦСКА продлить победную серию в КХЛ
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21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ состоится встреча между «Трактором» и ЦСКА на льду «Арена-Трактор» в Челябинске. Начало – в 17:00 мск.

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ЦСКА идёт на серии из четырёх побед в регулярном чемпионате КХЛ.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Шансы москвичей оценили в 2.80. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

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