«Трактор» — ЦСКА: прогноз на матч в Челябинске

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 2.10.

К игре «Трактора» в этом сезоне не должно быть никаких претензий. Команда располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. Челябинцы проиграли только 9 из 27 встреч. Высокая результативность, классные результаты — всё на месте.

Хотя заметна небольшая просадка. В последних семи встречах «Трактор» потерпел четыре поражения. Он уступил «Автомобилисту» (4:5), «Локомотиву» (3:5), «Адмиралу» (3:4 ОТ) и московскому «Динамо» (3:4 Б).

ЦСКА тоже стартовал красиво в регулярном чемпионате, а затем заставил болельщиков нервничать. До недавнего времени. Последние четыре встречи армейцы выиграли у «Лады» — дважды с одинаковым счётом 4:1, лидирующего «Локомотива» — 2:0 и «Ак Барса» — 3:0. Впечатляет, как здорово Илья Воробьёв научил армейцев обороняться.

Отдельного внимания заслуживает игра голкипера. Иван Просветов не зря вернулся из США. Ему стоило огромных трудов сдерживать нападение этих соперников. Но всего две пропущенные шайбы в четырёх встречах – его заслуга.

Серия таких впечатляющих побед совсем не означает, что у ЦСКА будет огромное преимущество на фоне «Трактора». В этом сезоне команды уже встречались. «Белые медведи» разгромили армейцев со счётом 4:0. Правда, в тот момент московский клуб был совсем не в форме и подходил к игре после крупного поражения от «Металлурга» — 0:7.

В этот раз ЦСКА выглядит гораздо интереснее и привлекательнее. У Ильи Воробьёва есть отличный шанс взять реванш. Прогнозируем победу армейцев с учётом овертайма и буллитов за 2.10. Будет непростой матч, ожидаем много борьбы и нервов, но в итоге москвичи должны дожать «белых медведей».