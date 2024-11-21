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СКА — «Торпедо»: эксперты оценили шансы команд

СКА — «Торпедо»: эксперты оценили шансы команд
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21 ноября на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700 рублей.

Шансы нижегородцев оценили в 4.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.30, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.30.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

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