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СКА — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

СКА — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу КХЛ СКА — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.08.

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После пяти поражений подряд СКА победил «Сибирь» (1:0 Б), уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и обыграл «Амур» (6:3). Подопечным Романа Ротенберга нужны кураж и уверенность. Даже во встрече с замыкающей сводную таблицу КХЛ командой у СКА возникли проблемы, в том числе оборонительного характера.

Нехватку крепости в защите и надёжности голкиперов команде из Санкт-Петербурга приходится компенсировать результативностью. Однако порой и это не спасает. В 29 встречах подопечные Ротенберга забросили целых 107 шайб — больше всех, но и пропустили немало — 79.

Игорь Ларионов продолжает развивать идею открытого атакующего хоккея. Получается не всё. Клуб из Нижнего Новгорода выиграл всего лишь 5 из 14 последних встреч. Однако недавний матч с «Локомотивом» внушает уверенность, что Профессор ведёт подопечных правильным курсом. Автозаводцы смотрелись не хуже возглавляющих сводную таблицу КХЛ железнодорожников, но курьёзная шайба и сильная игра вратаря соперников перевесили.

Матч с «Локомотивом» отнял у нижегородцев много сил и эмоций, но Ларионов должен наилучшим образом настроить подопечных. Как ни странно, в гостях «Торпедо» выступает значительно лучше, чем дома. Нижегородцы победили в 9 из 15 выездных игр.

СКА выиграл только 5 из 13 матчей в Санкт-Петербурге в основное время. На гостевые встречи у него получается настраиваться лучше. Заключить пари на то, что автозаводцы как минимум не проиграют по итогам 60 минут, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

История очных встреч свидетельствует не в пользу нижегородцев. Однако к предстоящему матчу они подходят лучше готовыми в тактическом плане. СКА выиграл только одну из последних восьми встреч в основное время. И то не без труда победил «Амур». Это не показатель.

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