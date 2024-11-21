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Названы шансы «Вашингтона» выиграть первый матч без Овечкина

Названы шансы «Вашингтона» выиграть первый матч без Овечкина
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21 ноября на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.36 (43%). Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2360 рублей.

Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65 (35%). Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.22 (23%).

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

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