«Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Вашингтон» — «Колорадо».

Ставка: итоговая победа «Колорадо» за 1.82.

Вопрос в том, как Спенсер Карбери будет обходиться без травмированного Овечкина. Перед тренером стоит непростая задача — без потери в качестве найти хоккеиста, который будет хорошо взаимодействовать с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. Пока что руководство вызвало из АХЛ Мирошниченко, для подстраховки.

Но равноценную замену Овечкину найти невозможно. Его лидерские качества, невероятное мастерство и выдающаяся реализация вне конкуренции. Карбери остаётся только немного перетасовать звенья в надежде, что получится снизить нанесённый травмой Александра урон.

У «Колорадо» есть неплохие шансы взять реванш за недавнее поражение. Команда расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Недавно в состав клуба из Денвера вернулся прошедший Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин. Первый матч в сезоне, дома как раз с «Вашингтоном» (2:5), сложился для 29-летнего нападающего неудачно. Он закончил встречу с показателем полезности «-3».

Однако уже в следующей игре с «Филадельфией» (3:2) Ничушкин выступил заметно лучше. По привычке «лавин» тащит Натан Маккиннон, возглавляющий список лучших бомбардиров НХЛ. В 19 встречах он набрал 34 (7+27) очка. Также в топ-10 самых результативных игроков лиги входят Кейл Макар и Микко Рантанен. Лидеры «Колорадо» находятся в отменной форме.

Поставить на то, что «Эвеланш» одержат итоговую победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. «Колорадо» проиграл только два из семи последних матчей. Постепенно он нащупывает свою игру. Возвращение Ничушкина в состав должно ускорить этот процесс.