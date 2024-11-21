«Рубин» — «Акрон»: прогноз на матч РПЛ от букмекеров

В пятницу, 22 ноября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч «Рубин» — «Акрон», который откроет программу 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение подопечным Рашида Рахимова. Сделать ставку на победу казанского «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа тольяттинского «Акрона» оценивается коэффициентом 4.80 — около 20% вероятности. Ничья идёт за 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча в Казани. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90 (всего 52% вероятности).