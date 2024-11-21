«Трактор» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – ЦСКА.

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 4.5 за 3.20.

«У ЦСКА в этом сезоне серьёзный зуб на «Трактор». В начале октября, когда армейская команда изо всех сил старалась выбраться из кризиса, челябинцы образцово-показательно вынесли её в Москве (4:0). Понятно, что теперь подобного превосходства не будет ни у одной из команд. Красно-синие на подъёме: четыре победы подряд, в том числе над мощными «Ак Барсом» и «Локомотивом», всего две пропущенные за это время шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» после «качельного» выезда на Дальний Восток тоже провёл работу над ошибками. В гостях у «Магнитки» и дома против «Динамо» уральцы действовали с большим преимуществом. Думается, что армейцев они хоть со скрипом, но обыграют. Хозяева свежее, чем ЦСКА, к тому же команде Воробьёва чисто тактически трудно справляться с энергичным давлением креативного, обладающего глубиной состава соперником. Да и пропустят гости точно больше, чем за все предыдущие четыре матча. Берём победу «Трактора» с тоталом больше 4.5», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».