СКА — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 21 ноября

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.55.

«Как мы помним, СКА разогнался на «Амуре», забив шесть голов и пропустив три. СКА пропускает порядочно, но при этом старается забивать больше — этакие бразильцы. Защитники в том матче не набрали очков, а 10 форвардов из 12 завершили матч минимум с одним очком. СКА явно разогнался на том матче, пусть «Амур» и худшая команда лиги.

«Торпедо» совсем недавно в четырёх матчах забросило 25 шайб. Более того, именно СКА и «Торпедо» — две самые результативные команды КХЛ, поэтому можно заигрывать тотала, плюс я тут добавлю победу СКА, который часто обыгрывает «Торпедо». СКА по подбору игроков выглядит мощнее и в плей-офф, когда встречались, также легко обыгрывал. Хотя надо признать, что «Торпедо» выглядит неплохо.

Я поставлю в этом матче на победу СКА при ТБ 5.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».