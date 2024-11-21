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СКА — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.03.

«В предыдущие четыре недели «Торпедо» провело девять матчей и лишь в двух сумело забросить больше пары шайб. Но на эту встречу советовал бы брать серьёзный тотал – минимум шесть-семь голов на двоих. Ведь ту же команду Ларионова прорывает в играх с соперниками, которые раскрываются сами. Последние примеры – московское «Динамо» и «Сочи». СКА, судя по трём пропущенным от «Амура», до сих пор не отладил оборону до безупречного состояния.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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П2

Поэтому хоккей, скорее всего, будет весёлым и результативным. Мало сомнений в победе команды Ротенберга, причём с солидным преимуществом в счёте. На данный момент невские армейцы банально мощнее, а «Торпедо» за последний месяц проиграло всем сильным соперникам. Учитывая то, что для петербуржцев подопечные Ларионова – оппонент принципиальный, хозяева будут действовать в полную силу и реализуют преимущество в классе и преимущество в физических кондициях», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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