«Трактор» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Челябинске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.05.

«К лидеру Восточной конференции приезжает ЦСКА, который в последних матчах выглядит действительно здорово. У команды Ильи Воробьёва всего одно поражение в семи играх. Армейцы после четырёх подряд неудачных встреч пришли в себя и начали стабильно набирать очки. Начали с разгрома «Амура» (7:0), помучились с «Куньлунем» (4:3 ОТ), в Нижнем Новгороде справились с «Торпедо» (3:1), а вот «Спартаку» дома проиграли (1:2). Но после поражения от красно-белых ЦСКА преобразился. Четыре последних матча — сплошные победы с разницей заброшенных и пропущенных 13:2. Команда Воробьёва дома обыграла «Ладу» (4:1) и лидера лиги «Локомотив» (2:0), а на выезде разгромила «Ак Барс» (3:0) и снова «Ладу» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот «Трактор» в последних матчах выглядит не всегда уверенно. «Металлург» челябинцы разгромили (4:0), а вот в остальных встречах пришлось бороться. У Челябинска набирается много побед с разницей в одну шайбу, либо за пределами основного времени. За последний месяц «Трактор» выиграл лишь две встречи с большей разницей. Команда Бенуа Гру завершала недавнюю домашнюю серию встречей с «Локомотивом» (3:5), после чего отправилась на Дальний Восток. «Адмиралу» уступили в овертайме (3:4 ОТ), «Амур» обыграли в основное время, но пропустили три шайбы, а забросили на одну больше (4:3). Затем последовала встреча с «Металлургом», о который мы уже говорили. А в последней игре Челябинск дома принимал московское «Динамо». Москвичи проиграли «Трактору» пять встреч подряд, поэтому повторять этот исход уже было неприлично. Команда Алексея Кудашова весь матч выглядела лучше, но всё же позволила хозяевам счёт сравнять. Однако в серии буллитов всё же забрала второе очко (4:3 Б).

Будет интересно посмотреть на ЦСКА, который сейчас претендует чуть ли не на второе место на Западе, хотя на данный момент команда занимает лишь пятую строчку в своей конференции. Ставка: итоговая победа ЦСКА», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».