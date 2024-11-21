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«Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

«Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5 за 1.68.

«Команды встретятся друг с другом во второй раз в этом сезоне и в этом месяце, первая встреча состоялась совсем недавно, буквально 12 ноября. Та игра стала последней для Олега Браташа в роли главного тренера команды «Лады». И. о. назначили Павла Зубова, который успел провести с командой два домашних матча: в первом проиграли по буллитам «Металлургу», во втором уступили ЦСКА. В общем, набрали одно очко из четырёх возможных и довели серию поражений до четырёх игр. Матчем с «Салаватом» домашняя серия для тольяттинцев заканчивается, дальше команда отправится в Сочи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» же, напротив, только начинает свою выездную серию, состоящую из трёх игр, по маршруту Тольятти — Нижнекамск — Череповец. Юлаевцы по-прежнему остаются командой, которая не уходила со льда в ноябре без набранных очков. За этот отрезок уфимцы провели семь игр, в которых уступили лишь два раза.

Виктор Козлов, судя по всему, не сможет в этой поездке рассчитывать на одного из лидеров своих атак, канадского форварда Джоша Ливо, который в игре с «Барысом» дёрнул мышцу и, скорее всего, пропустит ближайшие пару недель. Если учитывать длину скамейки башкирского клуба и важность Ливо, это обстоятельство может повлиять на ход и результат матча.

Поэтому выбираю здесь скромный общий тотал голов меньше 5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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