«Рубин» — «Акрон»: когда матч РПЛ, кто фаворит, ставки и прогнозы

В пятницу, 22 ноября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч «Рубин» — «Акрон», который откроет программу 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу казанского «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа тольяттинского «Акрона» оценивается коэффициентом 4.80 — около 20% вероятности. Ничья идёт за 3.80.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча в Казани. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90 (всего 52% вероятности).

Татарстанский клуб набрал за 15 туров 17 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» Валерия Карпина на два очка. Кроме того, после удачной домашней игры с ЦСКА в Кубке России сохраняются неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира, несмотря на то что армейцы на своём поле будут фаворитами.

«Акрон» старается играть смело, исправно набирает очки и не собирается возвращаться в Первую лигу. В турнирной таблице перед стартом второго круга отстаёт от того же «Рубина» всего на три очка и отрывается от зоны стыков на четыре. В общем, уважения точно заслуживает.