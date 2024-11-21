«Трактор» — ЦСКА: кто фаворит матча КХЛ, какие прогнозы

21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ состоится встреча между «Трактором» и ЦСКА на льду «Арена-Трактор». Начало – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

К игре «Трактора» в этом сезоне не должно быть никаких претензий. Команда располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. Челябинцы проиграли только 9 из 27 встреч.

ЦСКА тоже стартовал красиво в регулярном чемпионате, а затем заставил болельщиков нервничать. До недавнего времени. Последние четыре встречи армейцы выиграли у «Лады» — дважды с одинаковым счётом 4:1, лидирующего «Локомотива» — 2:0 и «Ак Барса» — 3:0. Впечатляет, как здорово Илья Воробьёв научил армейцев обороняться.