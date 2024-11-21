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СКА — «Торпедо»: кто фаворит матча КХЛ 21 ноября, прогнозы

СКА — «Торпедо»: кто фаворит матча КХЛ 21 ноября, прогнозы
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21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Шансы нижегородцев оценили в 4.50.

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.30, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти поражений подряд СКА победил «Сибирь» (1:0 Б), уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и обыграл «Амур» (6:3). Одним из главных героев последней встречи стал Евгений Кузнецов. Он оформил дубль, а также записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Сергей Плотников.

Игорь Ларионов продолжает развивать идею открытого атакующего хоккея. Получается не всё. Клуб из Нижнего Новгорода выиграл всего лишь 5 из 14 последних встреч. Однако недавний матч с «Локомотивом» внушает уверенность, что Профессор ведёт подопечных правильным курсом. Автозаводцы смотрелись не хуже возглавляющих сводную таблицу КХЛ железнодорожников. Они выступили с отличной самоотдачей и создали немало моментов. Где-то подвела реализация, а в каких-то моментах здорово сыграли защитники и голкипер «Локомотива».

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