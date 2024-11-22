«Рубин» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Акрон».

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

Рашид Рахимов сказал, что доволен нынешним положением дел. В целом гордиться есть чем. Начиная с шестой строчки турнирной таблицы, где после первого круга квартируется ЦСКА, и выше — идут команды, претендующие на топ-3. А вот ниже — большая группа середняков и аутсайдеров, которую и возглавляет «Рубин».

Татарстанский клуб набрал за 15 туров 17 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» Валерия Карпина на два очка. Кроме того, после удачной домашней игры с ЦСКА в Кубке России сохраняются неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира.

Игра у казанцев тоже приличная. Голов и побед было бы чуть больше, если бы главный бомбардир Мирлинд Даку оказался точнее в двух прошлых играх, когда бил пенальти. Однако с обороной плюс-минус порядок. За пять последних встреч в разных турнирах пропущено всего два мяча.

«Акрон» — другое дело. Дебютант РПЛ старается играть смело, исправно набирает очки и не собирается возвращаться в Первую лигу. В турнирной таблице перед стартом второго круга отстаёт от того же «Рубина» всего на три очка и отрывается от зоны стыков на четыре. В общем, уважения точно заслуживает. И всё же в Казани тольяттинцам будет очень сложно. Там сейчас не самое лучшее поле ввиду погодных условий.

«Рубин» и «Акрон» начали историю своих противостояний ещё в октябре 2022 года, в Первой лиге. За два года с тех пор они встретились шесть раз — в пяти случаях сильнее оказывались казанцы. Вот и теперь они вполне могут как минимум не проиграть. При этом высокой результативности не ждём. Что-то вроде 1:0 или 1:1 здесь будет логично увидеть.

Думаете, у «Акрона» есть козырь в лице Артёма Дзюбы? Форвард действительно неплохо вписался в команду, часто приносит пользу и, вероятно, действительно мог бы выйти на тайм в футболке сборной России против сборной Брунея. Но в Татарстане не справился даже Джон Кордоба, а Дзюба до такого уровня сейчас недотягивает.