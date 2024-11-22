Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России

«Рубин» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Акрон».

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

Рашид Рахимов сказал, что доволен нынешним положением дел. В целом гордиться есть чем. Начиная с шестой строчки турнирной таблицы, где после первого круга квартируется ЦСКА, и выше — идут команды, претендующие на топ-3. А вот ниже — большая группа середняков и аутсайдеров, которую и возглавляет «Рубин».

Татарстанский клуб набрал за 15 туров 17 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» Валерия Карпина на два очка. Кроме того, после удачной домашней игры с ЦСКА в Кубке России сохраняются неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира.

Игра у казанцев тоже приличная. Голов и побед было бы чуть больше, если бы главный бомбардир Мирлинд Даку оказался точнее в двух прошлых играх, когда бил пенальти. Однако с обороной плюс-минус порядок. За пять последних встреч в разных турнирах пропущено всего два мяча.

«Акрон» — другое дело. Дебютант РПЛ старается играть смело, исправно набирает очки и не собирается возвращаться в Первую лигу. В турнирной таблице перед стартом второго круга отстаёт от того же «Рубина» всего на три очка и отрывается от зоны стыков на четыре. В общем, уважения точно заслуживает. И всё же в Казани тольяттинцам будет очень сложно. Там сейчас не самое лучшее поле ввиду погодных условий.

«Рубин» и «Акрон» начали историю своих противостояний ещё в октябре 2022 года, в Первой лиге. За два года с тех пор они встретились шесть раз — в пяти случаях сильнее оказывались казанцы. Вот и теперь они вполне могут как минимум не проиграть. При этом высокой результативности не ждём. Что-то вроде 1:0 или 1:1 здесь будет логично увидеть.

Думаете, у «Акрона» есть козырь в лице Артёма Дзюбы? Форвард действительно неплохо вписался в команду, часто приносит пользу и, вероятно, действительно мог бы выйти на тайм в футболке сборной России против сборной Брунея. Но в Татарстане не справился даже Джон Кордоба, а Дзюба до такого уровня сейчас недотягивает.

Материалы по теме
Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!
Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android