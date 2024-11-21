«Вашингтон» — «Колорадо»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ, во сколько начало

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

После победы в последней встрече с «Ютой» (6:2) «Вашингтон» поднялся на вторую строчку в сводной таблице НХЛ. Первой звездой игрового дня был признан капитан «столичных» Александр Овечкин. Он оформил дубль, сократив таким образом отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб. Единственный, но весомый повод для расстройства — травма Александра. Благо он избежал серьёзного повреждения и вернётся с недели на неделю.

У «Колорадо» есть неплохие шансы взять реванш за недавнее поражение. Команда расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Дополнительной мотивации «Эвеланш» искать не надо. Нахождение вне зоны плей-офф их подстёгивает.