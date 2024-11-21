«Трактор» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – ЦСКА.

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.71.

«Вывеска очень интересная, поскольку «Трактор» находится на вершине Восточной конференции, а ЦСКА после такого кризиса, когда проиграл два матча с общим счётом 0:11, уже на сегодня о тех проблемах не вспоминает. ЦСКА уже выиграл и у «Локомотива», и у «Ак Барса». Также было две победы над «Ладой».

Отлично смотрится Просветов. Он ещё совсем недавно отправлялся в другие клубы, но сейчас он просто лучший в команде вратарь, который действует феноменально.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» сгонял на Дальний Восток, потом победил «Металлург», «Динамо», по воротам которого был нанесён аж 51 бросок, но всё же проиграл. В целом «Трактор» — одна из самых организованных команд в лиге. Конечно, не такая, как «Локомотив», но и Никитин давно работает со своей командой. У гостей есть такая схема, что идут двумя нападающими вперёд, но «Трактор» может и тремя сразу атаковать.

У «Трактора» есть свои сильные стороны. Я хочу взять именно победу «Трактора». Можно взять в основное время, а можно и в матче, но моя генеральная линия — это победа «Трактора».

Ещё можно рассмотреть тотал больше, так как «Трактор» в последнее время и в обороне не так хорош, как это было пару недель назад. Но и ЦСКА также хорош и свои моменты постарается найти», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».