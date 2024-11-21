Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

«Трактор» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – ЦСКА.

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.71.

«Вывеска очень интересная, поскольку «Трактор» находится на вершине Восточной конференции, а ЦСКА после такого кризиса, когда проиграл два матча с общим счётом 0:11, уже на сегодня о тех проблемах не вспоминает. ЦСКА уже выиграл и у «Локомотива», и у «Ак Барса». Также было две победы над «Ладой».

Отлично смотрится Просветов. Он ещё совсем недавно отправлялся в другие клубы, но сейчас он просто лучший в команде вратарь, который действует феноменально.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» сгонял на Дальний Восток, потом победил «Металлург», «Динамо», по воротам которого был нанесён аж 51 бросок, но всё же проиграл. В целом «Трактор» — одна из самых организованных команд в лиге. Конечно, не такая, как «Локомотив», но и Никитин давно работает со своей командой. У гостей есть такая схема, что идут двумя нападающими вперёд, но «Трактор» может и тремя сразу атаковать.

У «Трактора» есть свои сильные стороны. Я хочу взять именно победу «Трактора». Можно взять в основное время, а можно и в матче, но моя генеральная линия — это победа «Трактора».

Ещё можно рассмотреть тотал больше, так как «Трактор» в последнее время и в обороне не так хорош, как это было пару недель назад. Но и ЦСКА также хорош и свои моменты постарается найти», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Трактор» — ЦСКА. Плохие новости для Бенуа Гру
«Трактор» — ЦСКА. Плохие новости для Бенуа Гру
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android