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Названы шансы «Баварии» продлить победную серию в чемпионате Германии

Названы шансы «Баварии» продлить победную серию в чемпионате Германии
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22 ноября состоится матч 11-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург». Начало игры — в 22:30 мск.

«Бавария» идёт на серии из четырёх побед в чемпионате Германии.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.13, это около 87% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1130 рублей.

Успех «фуггеров» оценён в 18.0 (5%). Ставки на ничью принимаются за 12.0 (8%).

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.80. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.93. Если не забьют — пройдёт коэффициент 1.87. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.95.

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