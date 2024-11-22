«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург».

Ставка: «Бавария» победит всухую за 2.06.

«Бавария» не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге. Ничьих при этом только две. Победив в последней встрече «Санкт-Паули» (1:0), подопечные Венсана Компани увеличили отрыв от занимающего вторую строчку в турнирной таблице первенства «Лейпцига» до пяти очков.

Компани преодолевает трудности и быстро учится на ошибках. Он создал здоровую конкуренцию за место в составе, умело обходится без травмированных ведущих футболистов и улучшает дисциплину. В 10 встречах в Бундеслиге подопечные бельгийца пропустили только семь мячей — меньше лишь у «Лейпцига», а забили — 33.

«Аугсбург» — удобный соперник для мюнхенцев. В последние несколько лет клуб скитается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Германии. «Фуггеры» выиграли только 3 из 10 матчей в Бундеслиге, а также три раза сыграли вничью. Они расположились на 13-й строчке. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Санкт-Паули» составляет четыре очка.

У подопечных Йесса Торупа были бы шансы зацепиться за хороший результат в грядущем матче, если бы встреча проходила в Аугсбурге. Дома «фуггеры» недавно победили мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1) и дортмундскую «Боруссию» (2:1). На выезде у них показатели очень плохие.

Хуже «Аугсбурга» в гостях выступает только замыкающий турнирную таблицу чемпионата Германии «Бохум». «Фуггеры» проиграли три из четырёх матчей. Другая встреча ознаменовалась ничьей. За этот период они пропустили 12 мячей, а забили всего лишь два.

Поставить на то, что мюнхенцы победят «Аугсбург» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Компани наладил порядок в обороне. Он заботится о том, чтобы у Мануэля Нойера было как можно меньше работы.