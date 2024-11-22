«Монако» — «Брест»: эксперты оценили шансы команды Головина

В пятницу, 22 ноября, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 12-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение монегаскам. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 6.70 (14%), а на ничейный исход дают коэффициент 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики предвещают результативную игру на стадионе «Луи II». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.