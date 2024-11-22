«Монако» — «Брест»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Лиги 1 «Монако» — «Брест».

Ставка: «Монако» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.77.

По большому счёту «Монако» в этом сезоне радует. В чемпионате Франции перед 12-м туром располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка, и вовсю претендует на место в топ-3. В Лиге чемпионов же с 10 очками после четырёх туров идёт в группе лидеров и претендует на прямое попадание в плей-офф. Ситуация не просто рабочая, а приятная!

«Брест» по своей сути — середняк, который в основном борется за продление прописки во французской элите. В прошлом сезоне клуб удивил всех, заслуженно финишировав на третьем месте в Лиге 1 и квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Однако в новом сезоне, как это часто бывает с такого рода командами, значительно сбавил обороты. Передаём привет «Болонье» и «Жироне»!

Поражает разве что достаточно высокое положение в Лиге чемпионов. После четырёх туров подопечные Эрика Руа имеют 10 из 12 возможных очков, а потому претендуют на плей-офф. Этим фактом даже сам главный тренер был удивлён. Хотя не исключено, что команда намеренно сделала упор на еврокубки, чтобы привлечь к себе больше внимания. Это отличный шанс увеличить бюджет.

Учитывая, что впереди у «Бреста» тяжелейшее противостояние с «Барселоной» в Лиге чемпионов, клуб вполне может использовать матч с «Монако» для подготовки после международной паузы. Как минимум для возвращения в игровой ритм. Команда Александра Головина, в свою очередь, дважды выиграла в очных встречах в прошлом сезоне. Выиграет и теперь.

Лобовая победа монегасков идёт в букмекерской линии с довольно низким коэффициентом. Поднять значение можно путём добавления ставки на тотал больше 1.5 мяча. Такой комбинированный вариант заходил в четырёх из пяти прошлых очных игр на «Луи II». Увидеть что-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев можно и на этот раз.