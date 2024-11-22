Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» выиграть пятый матч подряд в чемпионате Франции

Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» выиграть пятый матч подряд в чемпионате Франции
Комментарии

22 ноября состоится матч 12-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза». Начало игры — в 23:00 мск.

Материалы по теме
«Рубин» — «Акрон». Какой Бруней? Лучше бы Дзюба думал о Казани!
«Рубин» — «Акрон». Какой Бруней? Лучше бы Дзюба думал о Казани!

Парижане идут на серии из четырёх побед в чемпионате Франции.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.37 (около 73% вероятности). Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1370 рублей.

Успех «Тулузы» оценён экспертами в 8.90 (11%). Ставки на ничью принимаются за 5.80 (16%).

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Тулуза» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Материалы по теме
Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!
Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android