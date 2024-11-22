Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» выиграть пятый матч подряд в чемпионате Франции

22 ноября состоится матч 12-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза». Начало игры — в 23:00 мск.

Парижане идут на серии из четырёх побед в чемпионате Франции.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.37 (около 73% вероятности). Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1370 рублей.

Успех «Тулузы» оценён экспертами в 8.90 (11%). Ставки на ничью принимаются за 5.80 (16%).

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Тулуза» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.