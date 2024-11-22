«ПСЖ» — «Тулуза»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза».

Ставка: «ПСЖ» победит всухую за 2.50.

Предстоящий матч Доннарумма может пропустить из-за проблем со здоровьем. Он не принял участие во встрече 6-го тура группового этапа Лиги наций с Францией (1:3). Лучано Спаллетти заявил, что у Джанлуиджи болел живот и он неважно себя чувствовал. Это возможность для Сафонова ещё сильнее повысить градус конкуренции с итальянским вратарём.

«Тулуза» — не самый удобный, но и не самый сложный соперник. Она располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Франции — на 10-й строчке. Чаще всего «фиолетовые» набирают очки во встречах с аутсайдерами и равными по силе командами. У лидеров очки отнимают очень редко.

История очных встреч свидетельствует явно не в пользу «Тулузы». Парижане выиграли 8 из 10 последних. Также была одна ничья. В другом матче «ПСЖ» выступил полуосновным составом. То была игра 33-го тура чемпионата Франции, от которой уже мало что зависело.

Шесть из этих встреч парижане выиграли всухую. С результативностью у «Тулузы» дела обстоят отнюдь не лучшим образом. В 11 встречах она забила всего лишь 13 мячей. И бо́льшая часть голов пришлась на долю располагающихся в нижней части турнирной таблицы Лиги 1 клубов.

Заключить пари на то, что «ПСЖ» победит «Тулузу» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Оборона парижского клуба справляется со своими обязанностями с периодическим успехом. В 11 встречах команда пропустила 11 мячей, что немало, а забила — 33.