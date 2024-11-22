«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России от букмекеров

В субботу, 23 ноября, продолжится программа 16-го тура чемпионата России. Отдельное внимание, конечно, стоит уделить столичному дерби «Спартак» — «Локомотив», которое состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху «Спартака». Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.90 (34%). Ничейный результат идёт за 3.95 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают голы в предстоящем московском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.