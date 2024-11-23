«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на дерби

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Несмотря на критику в адрес тренерского штаба, «Спартак» в последнее время довольно часто побеждает. Сухие победы над «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акроном» (4:0) в РПЛ подряд — тому подтверждение. Однако после ноябрьской международной паузы надёжности в обороне может не хватить.

Дело в том, что накануне дерби с «Локомотивом» у красно-белых проблемы с центром обороны. Срджан Бабич травмировался в сборной и находится под вопросом, Руслан Литвинов дисквалифицирован после игры с ЦСКА, Никита Чернов продолжает восстановление, а Алексис Дуарте и Миэнти Абена уверенности не внушают.

Отличная возможность для задорной группы атаки «Локомотива»! В нынешнем сезоне не было ни одного матча, когда футболисты команды остались хотя бы без одного забитого мяча. Более того, перед стартом второго круга Российской Премьер-Лиги полузащитник Алексей Батраков возглавляет гонку бомбардиров.

Результаты у железнодорожников соответствующие. Перед ноябрьской паузой для сборных не только обыграли московское «Динамо» (2:1) в первой игре Кубка России, но и добыли победу над «Факелом» (2:1) в РПЛ. Прямо сейчас сохраняют шансы не только на выход в следующий раунд Кубка России, но и преследуют «Краснодар» с «Зенитом».

Причём явных предпосылок к спаду «Локомотива» пока не наблюдается. В ушедшем круге железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 3:1. Учитывая кадровые проблемы красно-белых в линии обороны, вполне могут обыграть снова.

Предполагать чью-то победу, впрочем, не стал бы, а вот ждать результативную игру — пожалуйста. Тем более что верх по голам соперники пробивали в четырёх из шести предыдущих очных встреч. Судя по всему, московское дерби вновь получится результативным.