Назван фаворит матча «Милан» — «Ювентус»

В итальянской Серии А в субботу, 23 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» состоится центральный матч 13-го тура «Милан» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «россонери». Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 44% вероятности.

Шансы увидеть победу «Ювентуса» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициенты варьируются в пределах 3.45 — около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики предвещают, что центральный матч 12-го тура чемпионата Италии не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.