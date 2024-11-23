Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Назван фаворит матча «Милан» — «Ювентус»

Назван фаворит матча «Милан» — «Ювентус»
Комментарии

В итальянской Серии А в субботу, 23 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» состоится центральный матч 13-го тура «Милан» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «россонери». Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 44% вероятности.

Шансы увидеть победу «Ювентуса» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициенты варьируются в пределах 3.45 — около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики предвещают, что центральный матч 12-го тура чемпионата Италии не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Материалы по теме
«Оренбург» — «Зенит». Возвращение Глушенкова поднимет дух
«Оренбург» — «Зенит». Возвращение Глушенкова поднимет дух
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android