«Милан» — «Ювентус»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Серии А «Милан» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

В 11 из 15 предыдущих официальных очных встреч тотал забитых голов не превышал двух штук на обе стороны. Более того, ещё в семи из этих случаев соперники отличались не более одного раза за 90 минут.

«Милан» находится за спиной у «Ювентуса» в турнирной таблице чемпионата Италии, и обоим необходимы очки для борьбы за более высокие позиции. Перед 13-м туром в чемпионской гонке лидирует «Наполи», набрав 26 очков. У того же «Юве» всего на два меньше.

Вообще миланцы особенной стабильностью в нынешнем сезоне не отличаются. Домашнее поражение от «Наполи» (0:2) и упущенная гостевая победа над «Кальяри» (3:3) — тому подтверждение. Однако коллектив способен настраиваться на сильных соперников, как это, например, было в лигочемпионском матче с «Реалом» (3:1).

Туринцы, в свою очередь, регулярными победами тоже не радуют. Но вместе с тем до сих пор ни разу не проиграли в этом сезоне итальянской Серии А. К слову, единственные из всех участников! Даже у задающих темп чемпионской гонки «Наполи» и «Интера» в активе две и одна неудачная игра соответственно.

Кстати, «Ювентус» вместе с Тьяго Моттой ещё и на выезде смотрится прилично. Не считая результативной ничьей с «Интером» (4:4), за четыре встречи в гостях в чемпионате Италии не пропустил ни одного мяча при трёх добытых победах. Да и в Лиге чемпионов вне родных стен обыграл «РБ Лейпциг (3:2) и добыл очки с «Лиллем» (1:1).

Всё это ведёт к тому, что «старая синьора» вполне может рассчитывать на очки и в предстоящем матче на «Сан-Сиро». Однако, как уже было сказано выше, много голов не стоит ждать из-за повышенной важности встречи. Фактически это битва конкурентов за Лигу чемпионов. Что-то вроде 0:0 или 1:1 тут вполне возможны. Но, если учитывать ход гостей без поражений, можно взять ещё Х2.