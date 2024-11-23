Букмекеры оценили шансы «Зенита» выиграть третий матч подряд в РПЛ

23 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Оренбург» будет играть с «Зенитом» на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – в 12:00 мск.

«Зенит» идёт на серии из двух побед в чемпионате России: в предыдущих турах действующие чемпионы одолели махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Ахмат» (2:1).

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев и предлагают поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1.51, это примерно 64% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1510 рублей.

Шансы оренбуржцев оценили в 6.40 (15%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60 (21%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.82.